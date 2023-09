Calciomercato Milan – Vice Theo Hernandez: contatti in corso per Miranda

Nonostante gli impegni in campionato e la chiusura del calciomercato avvenuta già qualche settimana fa, il Milan starebbe andando alla ricerca di un vice Theo Hernandez . Il terzino francese, come dimostrato nelle ultime uscite, può anche incappare in alcuni problemi fisici. E, alle sue spalle, è necessario avere qualcuno che garantisca continuità anche a livello di prestazioni.

Milan, Juan Miranda rifiuta il rinnovo con il Betis

Il 'Corriere dello Sport', in edicola questa mattina, spiega come il Milan si fidi del giovane Davide Bartesaghi, classe 2005 che ha esordito in Serie A contro il Verona. E volendo, come avvenuto a San Siro qualche giorno fa, si potrebbe adattare Alessandro Florenzi. Allo stesso tempo, però, vorrebbe avere un'alternativa a Theo Hernandez già 'pronta'.