Milan, rialza la testa: la squadra di Pioli non vince da tre gare

Il Milan questa sera affronta in Spagna Atletico Madrid. I rossoneri devono alzare la testa dopo 2 pareggi e una sconfitta

Da quando Pioli è stato chiamato per sostituire Giampaolo, è successo solo in tre occasioni di rimanere senza vittorie per 180 consecutivi. La prima nel 2019-20 con le sconfitte contro Lazio e Juventus e il pareggio contro il Napoli. Poi, dopo circa 2 mesi, i pareggi contro Sassuolo e Sampdoria e l'umiliante sconfitta contro l'Atalanta 5 a 0. E infine lo scorso marzo sono arrivati un pareggio e due ko in serie con Manchester United all'Old Trafford, Napoli e Red Devils a San Siro.

Solo in una circostanza il Milan di Pioli ha collezionato quattro gare senza vittorie. E' successo lo scorso febbraio con il doppio pareggio contro la Stella Rossa e le sconfitte contro Spezia e Inter. Insomma, contro l'Atletico Madrid i rossoneri cercheranno di evitare il quarto stop consecutivo. Servirà un'impresa, anche perchè la vittoria è l'unica possibilità per sperare ancora nella qualificazione. Ecco come e dove vedere Atlético Madrid-Milan in tv o in diretta streaming >>>