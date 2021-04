Milan, RespAct: la storia del legame speciale tra Mandela e Pienaar | News

Il Milan, impegnato nella campagna promozionale dell'inclusione denominata RespAct, ha riportato la storia del legame tra Mandela e Pienaar

Con la storia del legame speciale tra Nelson Mandela e Francois Pienaar prosegue la nostra campagna "Champions of Equity", che rientra all'interno del programma RESPACT, lanciato dal Club rossonero per promuovere equità sociale, uguaglianza e inclusività. Obiettivo di "Champions of Equity" è ispirare tutte le componenti del mondo del calcio attraverso la valorizzazione di storie e personaggi sportivi che hanno dato un contributo significativo alla promozione della tolleranza e dell'inclusione a livello internazionale.