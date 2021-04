Calciomercato Milan – Donnarumma, rinnovo più vicino: ecco come / News

Novità importanti di calciomercato in casa Milan riguardanti Donnarumma: si avvicina il rinnovo di contratto. Le ultime.

Il calciomercato del Milan inizierà dopo la fine della stagione, ma per ora tiene banco il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999 ha il contratto in scadenza a giugno, come noto. La sua volontà è sempre stata chiara: rimanere al Milan. Tuttavia, le condizioni che ha posto finora Raiola non hanno permesso di raggiungere un accordo. Anzi, sembra che il procuratore di Gigio Donnarumma stia trattando anche con altri club, in primis la Juventus. La sensazione è che si stia aspettando di sapere se il Milan (e la Juve) giocherà la Champions League. Però ci sono alcune novità.