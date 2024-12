Milan, Reijnders: un periodo straordinario. E’ l’MVP di novembre

A Rafa ha restituito l'assist a Cagliari - e che assist! - prima di tornare in nazionale per l'ultima sosta di novembre. Al rientro, dopo Juventus e Slovan Bratislava, un'altra doppietta contro l'Empoli. 6 gol totali in stagione (più 2 in nazionale), 4 solo a novembre, 3 in campionato con cui ha pareggiato i 3 segnati in tutta la Serie A 2023/24. La crescita è evidente, la sua qualità e il suo dinamismo sono fondamentali nei meccanismi della squadra.