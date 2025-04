Negli ultimi giorni erano giunte delle indiscrezioni, ma ora sembra quasi ufficiale: RedBird Capital Partners, società di Gerry Cardinale che ha in mano le quote del Milan, avrebbe messo in vendita il Tolosa. A riferirlo è stato Paul-José Mpoku, responsabile dell'unità calcio di World Gate Investment (WGI) ai microfoni de 'L'Équipe': "Abbiamo appena inviato un'e-mail per ottenere informazioni, perché avevamo sentito che il club era in vendita. Abbiamo scritto alla banca Moelis che si sta occupando della questione. È semplice. Tutti ne parlano con sospetto, ma non siamo qui per rovinare tutto o creare problemi. Non siamo ancora qui. Non abbiamo fretta. Come ha detto il capo (Anas Amin): 'Vogliamo l'opportunità giusta'".