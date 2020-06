Milan, Rebic sempre più importante. Il croato a caccia del record di gol

MILAN NEWS – Ante Rebic a caccia della lode. E’ cosi che Tuttosport apre il proprio pezzo dedicato all’attaccante del Milan. Il croato, infatti, che con il gol segnato a Lecce è arrivato a quota 7 in campionato, vuole puntare al personalissimo record di 10 reti, maturato nella stagione 2012-13 con la maglia dell’Hajduk Spalato.

Rebic si è messo subito alle spalle la brutta espulsione contro la Juventus fornendo una prestazione di tutto rispetto contro il Lecce, non solo per il gol. L’attaccante, infatti, è stato molto attivo anche in fase di non possesso, rendendosi protagonista di recuperi di 60-70 metri sui giocatori di Liverani. Certo, il ruolo di prima punta non è quello a lui più congeniale, ma ha dimostrato comunque di essere devastante a campo aperto, così come si è visto nel terzo gol del Milan.

Dopo una prima parte di stagione molto complicata, Rebic, dalla doppietta realizzata contro l’Udinese, non si è più fermato. 7 gol da gennaio in avanti, diventando prima lo spacca partite di Pioli e poi titolare soffiando definitivamente il posto a Rafael Leao, che a inizio 2020 era stato scelto come titolare vicino a Zlatan Ibrahimovic nella trasferta di Cagliari. A proposito di Ibra, il suo rientro dovrebbe avvenire o contro la Spal o contro la Lazio.

Per quanto riguarda invece il futuro di Rebic, ricordiamo che l’attaccante è in prestito biennale dall’Eintracht Francoforte, con Andre Silva che sta giocando nel club tedesco con la medesima formula. Il Milan e l’Eintracht si incontreranno nei prossimi mesi per cercare una quadra, anche perchè Rebic vorrebbe rimanere in Italia, così come Andre Silva vorrebbe restare in Germania. L’ex Fiorentina si trova bene al Milan e non vede l’ora di essere uno dei punti di riferimento di Ralf Rangnick, tecnico che con ogni probabilità siederà sulla panchina rossonera nella prossima stagione. INTANTO GAZIDIS HA AVVIATO I CONTATTI PER UN NUOVO ATTACCANTE, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓