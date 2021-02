Milan, Rebic ha recuperato e si è allenato in gruppo: le ultime notizie

Rebic torna a disposizione per i prossimi match

Dopo aver saltato l’ultima partita per un problema al tendine rotuleo sinistro, Ante Rebic è tornato disponibile. Il croato classe 1993 si era infortunato proprio il giorno prima della gara, ma subito il mister Stefano Pioli aveva fatto sapere che non si aspettava un lungo stop. Infatti, secondo quanto riferito da Sky, nella giornata di oggi Rebic si è allenato in gruppo con i compagni, svolgendo tutta la sessione con la squadra. Ecco perché dovrebbe essere già disponibile giovedì sera per Stella Rossa-Milan, match di Europa League valido per l’andata dei sedicesimi di finale.

