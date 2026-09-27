Arriva una bella notizia per Goncalo Ramos e per tutto il mondo Milan. L'attaccante rossonero, arrivato in estate dal PSG per una cifra superiore ai 70 milioni di euro, ha ritrovato il goal con la maglia del Portogallo realizzando la rete del momentaneo 2-1 nella sfida di oggi contro la Norvegia.

Milan, Ramos a segno in Nazionale

Al 54esimo minuto di gioco, il numero 9 rossonero ha approfittato di un grave errore da parte della difesa norvegese facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto, depositando il pallone in rete. Un goal molto importante soprattutto dal punto di vista morale per il calciatore che, nelle ultime settimane, è finito al centro delle critiche per il suo scarso rendimento. Il portoghese, però, aveva già risposto ad alcune critiche sul campo durante l'ultima giornata di campionato nella vittoria per 3-0 contro ill'exha realizzato due assist.

Con la propria Nazionale, invece, è arrivata una rete che mancava da un po' di tempo e che potrebbe rappresentare una enorme botta di autostima. Appena tre minuti dopo, al 57esimo, Ramos se era riuscito a trovare nuovamente la via del goal firmando una doppietta. La gioia e i festeggiamenti però sono durati pochissimo perché, dopo il controllo del VAR, il gol è stato annullato per fuorigioco.