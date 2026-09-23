Con il campionato in stand-by, prende il via la sosta delle Nazionali: ecco tutti gli impegni del centravanti del Milan, Goncalo Ramos
Cosa frena il Milan? Dalla gestione di Amorim a un dubbio su Ramos
La sosta per le nazionali entra ufficialmente nel vivo e, a partire da domani i primi rossoneri cominceranno a scendere in campo con le rispettive selezioni. Tra i vari protagonisti più attesi c'è senza ombra di dubbio il centravanti del Milan Gonçalo Ramos, pronto a rivestire nuovamente la maglia del suo Portogallo.
Milan, gli impegni di Ramos col portogalloI campioni in carica della UEFA Nations League si preparano così ad inaugurare la nuova edizione del torneo. Sulla panchina lusitana però, ora siede il nuovo commissario tecnico Jorge Jesus, chiamato a guidare una squadra piena zeppa di talento ed esperienza.
Per Ramos sarà l'occasione di mettersi finalmente in mostra, anche se resta da capire quale sarà il suo minutaggio e il suo spazio all'interno delle varie rotazioni, considerando anche la concorrenza del solito Cristiano Ronaldo, convocato ancora all'età di 41 anni. Ecco di seguito il programma completo delle quattro partite che attendono il centravanti rossonero:
- Portogallo-Galles, giovedì 24 settembre ore 20.45, Lisbona - UEFA Nations League
- Norvegia-Portogallo, domenica 27 settembre ore 20.45, Oslo - UEFA Nations League
- Danimarca-Portogallo, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Copenhagen - UEFA Nations League
- Portogallo-Norvegia, domenica 4 ottobre 20.45, Oporto - UEFA Nations League
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