La sosta per le nazionali entra ufficialmente nel vivo e, a partire da domani i primi rossoneri cominceranno a scendere in campo con le rispettive selezioni. Tra i vari protagonisti più attesi c'è senza ombra di dubbio il centravanti del Milan Gonçalo Ramos, pronto a rivestire nuovamente la maglia del suo Portogallo.

Milan, gli impegni di Ramos col portogallo

I campioni in carica dellasi preparano così ad inaugurare la nuova edizione del torneo. Sulla panchina lusitana però, ora siede il nuovo commissario tecnicochiamato a guidare una squadra piena zeppa di talento ed esperienza.

Per Ramos sarà l'occasione di mettersi finalmente in mostra, anche se resta da capire quale sarà il suo minutaggio e il suo spazio all'interno delle varie rotazioni, considerando anche la concorrenza del solito Cristiano Ronaldo, convocato ancora all'età di 41 anni. Ecco di seguito il programma completo delle quattro partite che attendono il centravanti rossonero: