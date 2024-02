Milan, Leao confessa: “Maldini via? Tutti noi siamo rimasti spiazzati”

Oggi, mercoledì 28 febbraio 2024 , alle ore 18:00 , presso lo store 'Mondadori', in Duomo a Milano , l'attaccante portoghese Rafael Leao , top player del Milan , presenterà il suo libro " Smile, la mia vita tra calcio, musica e moda ": ecco un estratto in cui l'attaccante portoghese parla del suo rapporto con Paolo Maldini , ex direttore tecnico del Diavolo.

"Qualcuno ha provato a identificare in lui un mio «secondo padre». Le persone hanno questa ossessione, di cercare di identificare figure paterne per i calciatori giovani e attribuirgli qualità da guru. Be’, non lo farò. Maldini per me non è stato un secondo padre, ma senza di lui forse non sarei chi sono, e non avrei vinto uno Scudetto. Quindi non sarò qui a sindacare sul suo impatto, tutt’altro. È stato unico, fondamentale, mi diceva sempre che ero un calciatore bellissimo e che lui e suo padre erano degli esteti del calcio".