Il Bayern, club in cui Zirkzee ha giocato nelle giovanili e in Prima Squadra, come noto può riacquistare l'attaccante versando al Bologna 'appena' 40 milioni di euro. È previsto dalla clausola risolutoria inserita nell'operazione di cessione del giocatore per 8,5 milioni di euro avvenuta nell'estate 2022. Il Bayern, se volesse, potrebbe riprendersi Zirkzee a quella cifra in qualsiasi momento, versando tale importo al club di Joey Saputo.

Soldi e l'olandese per uno tra Maignan o Theo — A quel punto, i tedeschi dovrebbero decidere se tenerlo per farne il vice di Harry Kane oppure se rivenderlo altrove, ad una cifra più alta, per fare plusvalenza. In questo caso potrebbe entrare in gioco il Milan. Già, perché, come ricordato da 'Tuttosport', al Bayern Monaco piacciono due top player rossoneri, nello specifico Mike Maignan e Theo Hernández. Il primo è visto, in Säbener Straße, come l'erede ideale per Manuel Neuer; il secondo il sostituto idoneo per Alphonso Davies, diretto al Real Madrid.

La proposta del Milan, dunque, potrebbe essere quella di chiudere una maxi-operazione di calciomercato con il Bayern Monaco. Ricevendo soldi più il cartellino di Zirkzee, che il Bayern nel frattempo dovrebbe riprendere dal Bologna, per uno tra Maignan o Theo. Sempre ammesso, però, che i rossoneri - i quali non avrebbero poi così tanta voglia di perdere uno dei big della loro rosa - non arrivino al rinnovo del contratto con i due transalpini, entrambi in scadenza il 30 giugno 2026. LEGGI ANCHE: Allenatore e calciomercato Milan, decide Ibrahimovic: ecco il suo piano >>>

