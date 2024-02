Zlatan Ibrahimovic (consulente RedBird per AC Milan) sarà incisivo nelle scelte per allenatore e calciomercato | Milan News (Getty Images)

Zlatan Ibrahimovic ha appeso gli scarpini al chiodo, da giocatore del Milan, il 4 giugno 2023, al termine della partita vinta a 'San Siro' per 3-1 contro l'Hellas Verona. Lui non giocava, poiché infortunato, ma ha ricevuto il tributo - meritato - del suo pubblico per una straordinaria carriera e vita rossonera da calciatore. Quindi, l'11 dicembre 2023, Ibra ha iniziato la sua seconda vita accanto al Diavolo. Nelle vesti, stavolta, di 'Senior Advisor' del fondo RedBird Capital Partners del proprietario, Gerry Cardinale, anche per il club di Via Aldo Rossi.