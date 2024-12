Rafael Leao, attaccante del Milan, continua ad essere attaccato per le sue prestazioni, nonostante ci sia un dato che spiega come forse sul suo conto ci sia una narrativa sbagliata. Nel corso delle ultime settimane, infatti, il lusitano è tornato in campo da titolare e ora difficilmente rimane fuori dal 1'. C'è stato un periodo, però, in cui Paulo Fonseca lo lasciava in panchina con l'intento, probabilmente, di spronarlo a dare di più tanto in partita quanto in allenamento.