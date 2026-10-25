L'assenza di Adrien Rabiot rappresenta un problema che va oltre la semplice sostituzione di un titolare. In vista della trasferta contro l'Udinese, Rúben Amorim deve rinunciare a uno dei giocatori più incisivi del suo Milan, capace di garantire qualità in costruzione, presenza fisica e soprattutto un contributo importante in zona gol.

Il centrocampista francese non sarà a disposizione per la sfida del Bluenergy Stadium a causa di un affaticamento al polpaccio destro. Una defezione che arriva in un momento particolarmente delicato per i rossoneri, reduci dalla sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth in Europa League e attesi da una settimana che culminerà con il derby contro l'Inter.

I numeri di Rabiot spiegano il suo peso nel Milan

Per comprendere l'importanza del francese basta guardare il suo rendimento in campionato. Nelle prime sette giornate di Serie A, Rabiot ha realizzato quattro gol e servito tre assist, prendendo parte direttamente a sette reti. Un contributo che lo ha reso uno dei centrocampisti più produttivi del torneo in questo avvio di stagione.

Non si tratta soltanto di statistiche offensive. La sua fisicità gli permette di partecipare ai duelli in mezzo al campo, mentre gli inserimenti senza palla offrono al Milan una soluzione ulteriore quando gli attaccanti sono impegnati a dialogare nello stretto.

Rabiot è inoltre in grado di interpretare più ruoli. Amorim lo ha utilizzato anche in posizione avanzata, ma le prestazioni da centrocampista hanno evidenziato quanto possa essere importante averlo in una zona del campo dalla quale riesce a contribuire sia alla costruzione sia alla fase difensiva. La sua capacità di accompagnare l'azione senza perdere il contatto con il reparto arretrato rappresenta una risorsa difficile da replicare con un solo cambio.

Jashari, Musah e Modric: come può cambiare il centrocampo

Senza Rabiot, Amorim deve ridisegnare almeno una parte degli equilibri della squadra. Tra le opzioni considerate alla vigilia c'è quella di affidarsi a un centrocampo con Musah e Modric, con Jashari come ulteriore alternativa in mediana. Le scelte definitive dipendono però dall'assetto che il tecnico portoghese vorrà adottare contro i friulani.

L'eventuale impiego di un giocatore più abituato a lavorare in posizione centrale consentirebbe di mantenere una struttura ordinata in fase di possesso. Ciò che potrebbe mancare, rispetto a Rabiot, è soprattutto la capacità di trasformare rapidamente un recupero palla in una progressione offensiva e di inserirsi in area con i tempi giusti.

Modric può garantire visione di gioco e qualità nella distribuzione, mentre Musah offre dinamismo e capacità di coprire campo. Jashari, invece, rappresenta un'opzione per dare ordine alla manovra. Nessuno, tuttavia, riproduce automaticamente la combinazione di fisicità, inserimenti e produzione offensiva che il francese ha assicurato in questo avvio di stagione.

Non soltanto gol: il problema degli equilibri

La vera sfida per Amorim sarà evitare che l'assenza del numero 12 si traduca in una squadra meno equilibrata. Il francese è prezioso quando il Milan deve risalire il campo, ma anche quando occorre proteggere la difesa e accompagnare gli attaccanti senza lasciare troppo spazio tra i reparti.

Contro un'Udinese reduce da cinque sconfitte consecutive in campionato, il Milan avrà l'occasione di imporre il proprio gioco. Proprio per questo, però, sarà importante non confondere il momento negativo degli avversari con una garanzia di risultato: i friulani possono cercare di sfruttare eventuali palloni persi e gli spazi concessi nelle transizioni.

Senza Rabiot, i rossoneri dovranno trovare una distribuzione diversa delle responsabilità. Più giocatori saranno chiamati ad accompagnare l'azione, mentre chi occuperà la zona centrale dovrà garantire protezione e continuità nella circolazione del pallone.

Udinese, Bologna e derby: una settimana importante

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La trasferta in Friuli è soltanto il primo appuntamento di una sequenza ravvicinata. Dopo la gara con l'Udinese, il Milan affronterà il Bologna nel turno infrasettimanale del 28 ottobre, prima del derby contro l'Inter del 31 ottobre.

La gestione delle energie e il recupero degli indisponibili diventano quindi aspetti centrali. Per Rabiot, lo staff dovrà valutare l'evoluzione dell'affaticamento prima di stabilire i tempi del rientro: al momento, la sua assenza per la partita di Udine è confermata, mentre non è possibile dare per certa la sua disponibilità per gli impegni successivi.

Amorim dovrà così dimostrare che il Milan può mantenere la propria competitività anche senza uno dei suoi uomini più produttivi. I numeri del francese spiegano perché la sua assenza pesi, ma la risposta dovrà arrivare dal collettivo: contro l'Udinese serviranno equilibrio, qualità nella gestione del pallone e una maggiore concretezza sotto porta.