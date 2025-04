Milan, quando Pedullà disse: 'Nuovo allenatore? Occhio a Sarri ...'

Sul direttore sportivo: "Se vuoi prendere Igli Tare lo prendi adesso, perché è l'unico libero. Se non prendi adesso l'unico libero significa che hai altre strategie. Altrimenti, se prendi Tare tra 20 giorni, non ti escludo nulla, dopo aver chiarito la vicenda di Fabio Paratici, non capirei mai perché non l'hai preso adesso. Confusione al Milan? Basta guardare cosa è successo nell'ultimo anno e mezzo, non è che ce lo siamo inventato noi. Non siamo quelli della polemica facile. Noi siamo quelli della critica quando c'è. Guardate che è successo con Julen Lopetegui, Paulo Fonseca, lo stesso Conceição: è successo qualcosa di inenarrabile".