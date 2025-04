Nuovo allenatore Milan, anche Sarri tra i candidati: l'identikit del club

Il Milan cerca un nuovo allenatore esperto, non alle prime armi: i profili valutati, per il quotidiano sportivo nazionale, sono quelli di Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Gian Piero Gasperini, Maurizio Sarri e Roberto Mancini . Difficile arrivare a Conte, sotto contratto con il Napoli . Allegri e Mancini, poi, come indice di gradimento, verrebbero dopo Gasperini e Sarri. Quindi, va ristretto ancora il cerchio.

Ha già vinto in Europa con il Chelsea e in Italia con la Juventus

Gasp ha ancora un anno di contratto con l'Atalanta, mentre Sarri è libero dopo l'ultima esperienza alla Lazio. Sarebbe più facile arrivare al tecnico toscano. Ha vinto l'Europa League con il Chelsea nel 2019 e lo Scudetto con la Juventus nel 2020, prima aveva creato un Napoli da record di punti, pur fallendo la vittoria del titolo nazionale. Così come il Milan, anche Sarri ha la voglia di rilanciarsi ad alti livelli. E conosce la via per arrivarci, in Italia e in Europa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, arriva un forte attaccante a costo zero? La novità >>>