Colpo di scena, può saltare l’accordo tra Ancelotti e il Brasile: la causa

Pare che la 'Casa Blanca' non abbia gradito la tempistica della trattativa. Delineata prima ancora che Ancelotti abbia fatto il punto sul suo futuro con il Presidente Florentino Pérez. Questo nonostante il secondo ciclo di Ancelotti con i 'Blancos' sia ormai giunto al termine (malgrado un contratto in essere fino al 30 giugno 2026) e che, per il Mondiale per Club, la società madrilena sembrava pronta a nominare Santiago Solari quale allenatore ad interim.

L'ingaggio di Ancelotti da parte della CBF, ora, secondo 'Relevo', appare più complicato. Anzi. Difficilmente si farà, per mancanza di tempo. La 'Seleção' ha bisogno subito di un CT: non può aspettare la fine della stagione e neanche il Mondiale per Club. L'anno di contratto che ancora lega Ancelotti al Real Madrid potrebbe aver pesato, però, nell'intera questione e nella reazione stizzita avuta dalle 'Merengues'.

Gli scenari possibili: coinvolto anche il Real Madrid — Ora, di fatto, la situazione è questa: se ai piani alti della 'Casa Blanca' non gli permetteranno di partire prima del Mondiale per Club, allora Ancelotti si ritirerà dall'affare con il Brasile e continuerà al Real Madrid per un'ultima stagione. Xabi Alonso del Bayer Leverkusen, suo erede designato, aspetta di capirci qualcosa in più.