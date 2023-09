Milan, il punto della situazione alla sosta: partenza ideale per i rossoneri

Ecco il punto della situazione di 'acmilan.com' alla prima sosta per le Nazionali. Partenza ideale per il Milan di Stefano Pioli

(fonte: acmilan.com) Tre vittorie su tre partite disponibili, punteggio pieno con 9 punti in classifica e una proposta di gioco in costante crescita. Se il campione in esame non è sufficiente a tracciare un bilancio, è evidente che lo start della stagione dei rossoneri può essere considerato più che positivo. Non sono solo i risultati e i numeri a disegnare il quadro di inizio stagione, c'è altro. Una fiducia in progressiva ascesa, un gioco convincente e corale.