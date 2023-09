Calciomercato Milan – David è più di un’idea: numeri da bomber vero

In maglia Lille l'attaccante canadese vive tre stagioni in crescendo. Nel 2020/2021 le reti messe a segno sono 13 in 37 incontri in Ligue 1, mentre rimane a secco tanto in Coupe de France quanto in Europa League. Nel 2021/2022 i gol salgono a 15 in 38 presenze, ma in questo caso si devono aggiungere i 3 centri in Champions League più 1 nella coppa nazionale. Infine, nel 2022/2023 l'exploit definitivo con 24 reti in 37 match in campionato e 2 in Coupe de France, oltre ai due segnati nelle prime 4 giornate del 2023/2024. Anche con il Canada il discorso è lo stesso per il nativo di Brooklyn, che è il secondo miglior marcatore all-time della sua nazionale con 25 gol in 43 apparizioni. Milan, Maignan parla del suo futuro >>>