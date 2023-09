Calciomercato Milan – ‘Prenotato’ David: i numeri della scorsa stagione

L'ultimo innesto è stato quello di Luka Jović, ma il Diavolo in precedenza aveva sondato altri profili. Tra questi anche quello di Jonathan David, per il quale il club rossonero avrebbe fatto un tentativo incassando il 'no' del centravanti canadese. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', nonostante questo primo approccio, il club di via Aldo Rossi avrebbe di fatto 'prenotato' il classe 2000 per il futuro. Andiamo a vedere quali sono i suoi numeri nell'ultima stagione.