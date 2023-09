Calciomercato Milan – Attaccante, David primo obiettivo per il 2024

Il tentativo del Milan di prendere David non è stato soltanto un'idea di calciomercato 'last minute' di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, però. Il Diavolo, infatti, ha valutato di acquistare il numero 9 dei francesi anche a giugno e luglio, quando cercava una punta come grande 'snodo' della sua campagna acquisti.

Il suo contratto scadrà nel 2025: concorrenza dalla Premier, ma ... — Il Lille ha valutato David ben 60 milioni di euro e i rossoneri sono andati su altri nomi. Il giocatore è rimasto in Francia, ma il suo futuro, ora, è tutto da scrivere e il Milan - più o meno ufficialmente - è il primo club pronto a prenderlo nell'estate 2024. Ovvero, quando il contratto di David con i 'Dogues' sarà vicino alla scadenza (30 giugno 2025) e il prezzo del suo cartellino, pertanto, sarà inevitabilmente sceso.

Un colpo sulla falsariga di quanto fatto in estate con Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Samuel Chukwueze e Noah Okafor, che erano tutti in scadenza tra un anno. Per David il Milan sta studiando una strategia simile. Anche perché Olivier Giroud e Luka Jović sono legati al Milan da un contratto soltanto fino al 30 giugno 2024, e, pertanto, in estate servirà rinnovare anche il reparto degli attaccanti centrali. La concorrenza per il Diavolo arriva dalla Premier League. Ma aver preso per due volte informazioni su di lui vorrà pur dire qualcosa ... Milan, sarà lui il prossimo bomber? Le ultime news >>>

