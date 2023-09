Pellegatti: “Il Milan lo conosce bene”. Sarà lui il nuovo attaccante?

Venerdì scorso si è conclusa la sessione estiva di calciomercato e il Milan l'ha terminata con ben dieci acquisti. È stata una vera e propria rivoluzione quella operata, in casa rossonera, dai dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio. Spazzata via, di fatto, mezza squadra e ricostruita nel giro di un paio di mesi. Ora toccherà al tecnico Stefano Pioli farla vincere. Certo, l'inizio non è male (tre vittorie su tre in campionato contro Bologna, Torino e Roma): ora, però, bisognerà continuare su questa strada.