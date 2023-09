Maignan spaventa il Milan: “PSG? Per il futuro non si può mai sapere”

Si è parlato molto, nel recente passato, dell'interesse di Chelsea , Liverpool e Bayern Monaco nei confronti di Maignan. Il quale, intanto, con i rossoneri vivrà prossimamente in Champions League un doppio confronto emotivamente molto intrigante per lui, quello contro quel PSG che lo ha cresciuto e che, successivamente, non ha più creduto in lui. Subito dopo la partita vinta a Roma , Maignan è arrivato a Villiers-le-Bel , a nord della Capitale, dove ha iniziato a giocare, tra il 2003 e il 2009 , e si è intrattenuto con i ragazzi del club locale, rispondendo alle loro domande. Lo ha riferito 'Le Parisien'.

PSG nel suo futuro? La risposta alla domanda di un ragazzo

Tra queste, per l'appunto, una sulla la sfida del suo cuore tra Milan e PSG, alla quale ha risposto: "Ho già giocato contro di loro quando ero al Lille, quindi non è un campo che non conosco. Sarà una grande partita, su ritmi alti, come piace a me". Ad un ragazzino, però, che gli ha chiesto se un giorno farà ritorno al PSG, Maignan ha replicato: "Sono parigino ma oggi sotto contratto con il Milan. E per il futuro non si può sapere". Un modo di tenere la porta aperta per un suo futuro (chissà quanto lontano), romantico 'ritorno a casa'? Milan, sarà lui il prossimo bomber? Le ultime news >>>