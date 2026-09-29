Di nuovo in campo, di nuovo in gol e subito sotto ai riflettori. Il ritorno di Christian Pulisic è stato accompagnato da una prestazione da protagonista e dal riconoscimento di MVP della partita. Ora però, per l'attaccante rossonero è arrivato anche il momento di riabbracciare da vicino i tifosi del Milan.

Milan, Pulisic incontra i tifosi

L'appuntamento è fissato perquando Pulisic sarà alper uno specialededicato ai tifosi rossoneri: un'occasione per incontrare il calciatore da vicino, scattare una foto e condividere un momento insieme.

L'accesso all'evento sarà riservato ai possessori di un biglietto numerato: i posti disponibili saranno soltanto 60 e i ticket verranno distribuiti nella mattinata di giovedì direttamente presso lo Store. Un vero e proprio appuntamento esclusivo pensato per permettere a un numero ristretto di tifosi di incontrare personalmente il calciatore americano dopo il suo ritorno in campo.