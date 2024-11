Una serata a dir poco significativa per Pulisic: oltre alla vittoria, il rossonero ha raggiunto un traguardo importante, tagliando il traguardo delle 75 presenze con la maglia della Nazionale statunitense. Un passo che lo avvicina sempre di più alla top 10 dei giocatori con più presenze in assoluto. Per entrare in questa elite, Pulisic dovrà giocare ancora 37 partite. LEGGI ANCHE: Nišavic (Meridian Sport): “Milan, ecco il Messi serbo. Jovic e Pavlovic: vi dico tutto | ESCLUSIVA