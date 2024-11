Marsch su Pulisic: “Mia moglie era in panico per la sua celebrazione”

LE PAROLE DI MARSCH

Durante la conferenza stampa, Marsch ha scherzato sull'effetto che il gesto di Pulisic ha avuto in casa sua: "No, non ho parlato con i miei giocatori riguardo alle celebrazioni politiche", ha detto Marsch. "Ma mia moglie era in panico per la celebrazione di Christian. Potete interpretarlo come volete, ma ho dovuto ascoltarla per circa 20 minuti oggi."