Milan, il programma del settore giovanile di questo weekend | News

(fonte acmilan.com) - Si avvicina l'ultimo weekend di partite per il Settore Giovanile rossonero in questo 2022. U17 Femminile e U15 Femminile scendono in campo sabato al PUMA House of Football per chiudere l'anno in bellezza. Domenica, invece, doppia trasferta per U18 e U17, impegnate rispettivamente a Cagliari e a Cremona.