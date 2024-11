Milan, Primavera in campo e non solo: il programma delle giovanili

(fonte: acmilan.com) - Inizia il mese di novembre anche per il settore giovanile rossonero. La Primavera maschile, dopo la grande vittoria di Firenze, aspetta l'Hellas Verona per rimanere al vertice. Proprio in Toscana giocherà l'Under 18, in cerca di riscatto. Spicca il Derby dell'Under 15 capolista, diversi - e per la maggior parte in esterna - gli impegni delle squadre femminili. Niente campionato per le ragazze della Primavera di Zago né per U17 né per U16.