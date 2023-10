Milan, nuovo stadio: La Notizia svela il progetto del nuovo impianto

Per ovviare a questo problema, La Notizia spiega che si andrebbe verso la costruzione di una nuova rete di viabilità, con tre maxi rotatorie e ben tre nuovi svincoli autostradali. Finita qui? No, poiché, nel giorno della partita, dovrebbero essere a disposizioni 10 treni in più che si concentrerebbero nell'arco di due ore precise. Insomma, un qualcosa dalla difficile realizzazione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, per il centrocampo piace un giovane talento