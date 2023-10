Calciomercato Milan – Centrocampista: piace il giovane Patino

La sessione estiva di calciomercato si è ormai conclusa da mesi egià si inizia a pensare alle prossime finistre di mercato. Il Milan ha lavorato tantissimo in estate, con tanti colpi in entrata. A gennaio, però, i rossoneri dovranno investire ancora: oltre ai problemi in difesa e in attacco, il Milan potrebbe pensare di rinforzare anche la mediana, magari con qualche prospetto giovane.