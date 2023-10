Milan, disastro infortuni! Kalulu rischia 4 mesi di stop. Pellegrino…

Infortunati, che disastro!

Per Marco Pellegrino, continua la rosea, invece si parla di frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro. Pellegrino si è fatto male cadendo da uno stacco di testa: dovrebbe tornare a metà dicembre. Al momento il Milan conta su tre centrali: per questo dovrebbe portare su dalla Primavera il centrale Simic. Il Milan in stagione ha sperimentato 12 infortuni muscolari e in totale, contando anche l’operazione al ginocchio destro di Bennacer, ha già messo in fila 19 problemi fisici. Pioli, al momento, non può usare 9 giocatori, praticamente un terzo della squadra. Un grosso problema quello degli infortunati in casa Milan, anche considerando il grande numeri di impegni in casa rossonera. LEGGI ANCHE: Milan, emergenza in difesa. Ecco una possibile soluzione dal mercato