Milan, nessuna lesione per Pulisic: le condizioni di Pellegrino e Kalulu | PM

Come appreso dalla nostra redazione per Pulisic nessuna lesione: ecco anche le condizioni di Pellegrino e Kalulu, difensore del Milan

Il Milan contro il Napoli ha subito anche tre infortuni . Buone notizie per quanto riguarda l'attacco. Secondo quanto risulta alla nostra redazione, per Pulisic sono state escluse lesioni muscolari alla coscia sinistra .

Milan, brutte notizie per la difesa

Situazione Pellegrino: frattura composta dell'osso calcaneare del piede sinistro. Situazione Kalulu: lesione del tendine retto femorale sinistro, meritevole di parere chirurgico. Per Pioli resta la grande emergenza in difesa. Al momento, con Kjaer in dubbio, gli unici centrali a disposizione sono Tomori e Thiaw. Possibile che l'allenatore rossonero porti dalla Primavera il giovane difensore Simic.