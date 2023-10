Napoli-Milan, forfait per i rossoneri: si ferma Kjaer | Serie A News

Questa sera, alle ore 20:45, andrà in scena uno dei due big match della 10^ giornata di Serie A allo stadio 'Maradona'. Si sfideranno, infatti, in una sfida che promette già ora spettacolo, il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Rudi Garcia. Per i rossoneri c'è la possibilità di rimanere nelle zone alte della classifica, per gli azzurri di vincere un importante scontro diretto.