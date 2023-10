Primavera 1 TIM – Pagelle Milan-Sampdoria 2-1: applausi per Simmelhack

Bakoune: spinge spesso, arrivando anche alla conclusione verso la metà della ripresa. Contiene discretamente Pozzato su quel versante di campo. Voto 6.

Simić: praticamente perfetto, eccezion fatta per la dormita al minuto 77, quella che porta al gol Leonardi, che poteva costare molto cara alla squadra rossonera. Mezzo punto recuperato, però, per la sponda aerea nel finale che spedisce in gol Alexander Simmelhack. Voto 7.

Nsiala-Makengo: segna quasi subito il gol del vantaggio rossonero. Poi, per il resto della partita, è quasi insuperabile. Contrasta Leonardi in ogni modo possibile. Una volta vince lui, fermando l'attaccante lanciato verso l'area di rigore; una volta vince il doriano, che lo brucia in velocità per il gol dell'1-1. Sta crescendo bene, ma deve rimediare a qualche disattenzione di troppo. Voto 7.

Álex Jiménez: Lemina lo porta a spasso in qualche circostanza. Il movimento dell'ex PSG dà fastidio al canterano del Real Madrid, richiamato spesso da Abate durante il primo tempo. Nella ripresa prova a spingere di più, ma con poco costrutto. Voto 5,5. Dal 69' Magni: copre gli spazi meglio dello spagnolo, in fase offensiva non si fa notare molto. Voto 6.

Eletu: un paio di conclusioni dalla distanza, una presenza sempre viva nel cuore del centrocampo del Diavolo. Elemento di cervello e qualità superiori. Voto 6,5. Dal 74' Sala: batte la punizione da cui nasce il gol-vittoria. Voto 6.

Malaspina: tanta corsa, agonismo e abnegazione per la causa rossonera. Spende, nel finale, un'ammonizione in occasione di un contropiede sul punto di diventare un mismatch importante. Voto 6.

Zeroli: il capitano non brilla come in altre circostanze. Ma è anche dai suoi piedi che passa qualche bella iniziativa della squadra rossonera. Una volta va alla conclusione, in un altro paio di occasioni prova a illuminare i compagni. Andrà meglio la prossima volta. Voto 6. Dall'86' Skoczylas: partecipa all'assalto finale. Senza voto.

Scotti: indiavolato. Entra nell'azione del primo gol, poi, nella ripresa, prova a mettersi in proprio per due volte. Un suo diagonale termina di poco fuori, quindi il palo prima e Nicholas Scardigno poi gli negano una gioia meritata. Voto 7.

Sia: pronti-via e va subito al tiro. Sembra il prologo di una gara da protagonista, invece, esce gradualmente di scena. Si rende comunque utile ai compagni con tanta corsa, sponde e gioco di squadre. Voto 6. Dal 74' Simmelhack: tocca una palla, al suo esordio stagionale e vale un gol da tre punti. What else?. Voto 8.

Chaka Traorè: da lui, giocatore di classe superiore, ci si aspetta sempre qualcosa in più. Mette la testa nell'azione del primo gol, poi svirgola una conclusione che sembrava facile nella ripresa. Corre tanto, però, e aiuta in ripiegamento difensivo. Voto 6. Dal 74' Bonomi: tenta la conclusione in diagonale, sul primo palo: avrebbe meritato miglior fortuna. Voto 6.

Mister Abate: il suo Milan ha giocato meglio, molto meglio in altre partite. Ma mantiene la sua idea, con coerenza, portandola avanti anche nei momenti più bui e quando tutto sembra insperato. Ha il merito di indovinare i cambi nel finale di gara. Voto 6,5. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, Furlani punta al gran colpo a centrocampo >>>

