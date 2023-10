Primavera 1 TIM – Milan-Sampdoria 2-1: i rossoneri esultano nel recupero

Prima frazione di gioco senza troppi sussulti. Ripresa un po' più animata, anche e soprattutto per via dell'atteggiamento più offensivo e propositivo dei liguri. Il Milan Primavera ha sfiorato il raddoppio prima con capitan Kevin Zeroli, poi con lo scatenato Scotti: nel primo caso, deviazione in corner; nel secondo, conclusione imprecisa.

Scotti ha centrato anche un palo(70') ma nel momento in cui sembrava dovesse arrivare il raddoppio del Milan, ecco la doccia gelata. Noha Lemina ha inventato per Simone Leonardi, che si è incuneato tra Jan-Carlo Simić e lo stesso Nsiala-Makengo, ha bruciato in velocità quest'ultimo e poi ha superato Andrea Bartoccioni con un preciso e chirurgico diagonale sul palo più lontano.

Simmelhack, gol all'esordio per l'ex Copenhagen — La Sampdoria Primavera si è dunque gettata in attacco e, in un paio di occasioni, ha provato a segnare con Samuel Ntanda. Sfortunato l'attaccante belga. Abate, che nel frattempo aveva gettato nella mischia Emanuele Sala, Alessandro Bonomi e Alexander Simmelhack, al suo esordio stagionale, l'ha vinta poi grazie a due dei nuovi entrati.

In pieno recupero (93'), infatti, punizione di Sala, sponda aerea di Simić e conclusione di Simmelhack con il pallone che è passato tra le gambe di Scardigno. Tre punti all'ultimo respiro per il Milan Primavera che, così, raggiunge quota 20 punti e mantiene la testa della classifica a pari merito con l'Inter. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, Furlani punta al gran colpo a centrocampo >>>

