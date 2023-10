Milan, Cardinale e Pioli vogliono Ibrahimovic: ma c’è un nodo da sciogliere

L'uomo giusto

Chi gli sta vicino, racconta il Corriere, dice che Ibrahimovic nell'ultima visita a Milanello, dopo il derby-choc, Ibra abbia ammesso di aver sentito una scossa. Lui l'ha data al Milan, che ne ha vinte 4 di fila dopo il suo arrivo. A Trento, durante il Festival della Gazzetta, ha spiegato: «Non voglio essere un simbolo del passato, se rientro è per fare la differenza». Zlatan non intende prendere un incarico part-time o da attore non protagonista. Se accetta, se sceglie di tornare, vuole farlo da fuoriclasse e da protagonista, in vero stile Ibrahimovic. Zlatan potrebbe essere l'uomo giusto per il Milan.