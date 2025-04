Starebbero emergendo problemi in merito al progetto per il nuovo San Siro, impianto in cui dovrebbero giocare Milan e Inter. A riferirlo è stato l'avvocato Felice Raimondo, che a sua volta riprende un articolo di 'Milano Today'. In modo particolare il Municipio 7 avrebbe contestato la procedura frettolosa avviata dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala.