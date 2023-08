Milan, i ragazzi di Ignazio Abate si preparano all’esordio in campionato

Ecco tutti i prossimi impegni stagionali del Milan Primavera di Ignazio Abate in preparazione al debutto in campionato

(fonte: acmilan.com) Ferie? Proprio l'opposto. Agosto, calcisticamente, è pieno movimento. Inizia il mese della partenza vera, dei primi impegni ufficiali per il Milan. Caldo e calore come clima ma anche come ambiente, perché il campo comincia a scottare. Rossoneri e rossonere sono pronti ad aprire la stagione 2023/24. Ecco, nel dettaglio, il programma completo: