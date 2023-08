Milan, la probabile formazione per il Monza: tridente pesante per Pioli

Ecco la probabile formazione del Milan per il match contro il Monza. Stefano Pioli lancia il tridente pesante

Nella giornata di domani, alle ore 21:00, andrà in scena prima edizione del 'Trofeo Silvio Berlusconi', tra Milan e Monza. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, oggi Stefano Pioli ha provato in allenamento la formazione che dovrebbe giocare domani. In porta il solito Mike Maignan, mentre la difesa a quattro dovrebbe essere composta da Theo Hernandez, Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Pierre Kalulu. A centrocampo spazio a Rade Krunic, Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek. Tridente pesante con Rafael Leao, Olivier Giroud e Christian Pulisic.