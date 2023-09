Milan Primavera, Camarda continua a segnare: media gol da campione

Nella giornata odierna il Milan Primavera di Ignazio Abate ha passeggiato 7-0 contro l' Entella nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia , assicurandosi il passaggio al turno successivo senza alcun patema. E permettendosi anche di dare spazio a chi in campionato ha giocato meno. Il protagonista indiscusso del match è stato Francesco Camarda , classe 2008, un ragazzo che ultimamente molto spesso viene citato quando i rossoneri vincono.

Nella giornata odierna il giovane talento rossonero ha segnato tre reti in appena un tempo di gioco, il che lo rende anche il più giovane ad aver segnato in tutte le competizioni giovanili. Davanti a due calciatori del calibro di Youssoufa Moukoko e Ryan Gravenberch. Prima di questo match aveva giocato quattro match di campionato, segnando un solo gol. A questi si deve però aggiungere la doppietta in Youth League contro il Newcastle.