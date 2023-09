Alle ore 18:3o di mercoledì 27 settembre, il Milan scenderà in campo alla Unipol Domus contro il Cagliari nel match valevole per la 6^ giornata di Serie A. Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it'Stefano Pioli dovrebbe adottare un turnover moderato. Marco Sportiello confermato tra i pali, mentre in difesa ci saranno Alessandro Florenzi, Malick Thiaw,Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo chance per Yacine Adli in cabina di regia, con Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders ai suoi lati. Tridente con Samuel Chukwueze, Noah Okafor e Christian Pulisic.