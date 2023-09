Milan, cominciata la trattativa per il rinnovo di Maignan: i dettagli

Il Milan avrebbe avviato la trattativa per il rinnovo di Mike Maignan. Ecco tutti i dettagli dell'incontro avvenuto

Se da tempo era noto che tanto il Milan quanto Mike Maignan avessero intenzione di proseguire insieme, è anche vero che finché non esiste una trattativa le parole possono anche volare via. Sembrerebbe però che le parti abbiano quantomeno abbozzato una trattativa per il prolungamento del portiere con il club rossonero.