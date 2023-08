Milan Primavera, in prova lo svincolato Bile: sarà valutato da Abate

Nella giornata di ieri, nel corso del 'Memorial Mamma e Papà Cairo', sicuramente l'occhi lo ha rubato Francesco Camarda, classe 2008, che ha segnato il gol del pareggio confermando le aspettative che tutti riversano sul suo talento. Ma gli occhi più attenti avranno notato anche un altro giocatore, non tanto per la prestazione offerta, quanto perché non è effettivamente tesserato per i rossoneri.