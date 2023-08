Milan, Chukwueze: testa, convinzione e idee molto chiare

Chukwueze è un calciatore dotato di tutte le qualità che piacciono tantissimo a Stefano Pioli: un dribbling eccellente, un'ottima velocità di base e in allungo e un tiro da non sottovalutare. Quello che serve per poter fare benissimo come esterno. Inoltre dà alla rosa un'alternativa valida alla fascia sinistra, spesso troppo cavalcata dal Milan, per la presenza di Leao e Theo. D'altronde l'ha detto lui stesso. "Quando chiudo gli occhi penso a Kakà...ho studiato le mosse di Robben...non sento la pressione, ho giocato partite importanti". Il giocatore sembra pronto per spiccare il volo e diventare determinante per il Milan e per la stagione rossonera. LEGGI ANCHE: Milan, il punto della situazione dopo le prime amichevoli >>>