Milan, quanto vale un’amichevole? Dagli USA al Trento in vista del Novara

Basti pensare ai match contro Real Madrid e Monza, quando i rossoneri si fiondavano in avanti alla ricerca del pallone ma finivano per essere imbucati da un lancio o un veloce filtrante. Ben venga un atteggiamento propositivo, sia chiaro, ma questo ha bisogno di essere limato, perfezionato nei minimi dettagli. Concludiamo, infine, con il reparto offensivo. Leao, Giroud, Chukwueze, Okafor e Pulisic sono nomi da far paura, ma finora l'unico gol su azione non è stato segnato da nessuno di loro, bensì da Romero. Anche qui il discorso è lo stesso, vi sono certi meccanismi da far combaciare, vi sono giocatori che devono ancora scoprire i propri compagni, ma il potenziale c'è e se venisse sfruttato al meglio, allora, durante la stagione che sta per iniziare potremmo divertirci parecchio. LEGGI ANCHE: Milan, quale futuro per Kjaer? Da leader a cedibile >>>