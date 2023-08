Calciomercato Milan – Capitolo Kjaer: da leader a possibile partente

Quando il Milan lo aveva prelevato dall' Atalanta dopo una stagione non particolarmente positiva, non ci si aspettava che il suo arrivo fosse tanto impattante in casa rossonera. E invece Simon Kjaer a suon di prestazioni si è guadagnato la fiducia di allenatore, dirigenza e tifosi. Ed è diventato uno dei leader indiscussi dello spogliatoio del Diavolo, insieme ovviamente a Zlatan Ibrahimovic .

Secondo quanto riferito dal collega Gianluigi Longari sul sito di 'Sportitalia', però, il suo futuro al Milan non sarebbe più tanto certo. Nonostante sia ancora uno degli uomini spogliatoio, infatti, il ruolo non di primo piano affibiatogli da Stefano Pioli lo avrebbe indotto a riflettere. E sembrerebbe che il danese sia pronto a prendere in considerazione l'ipotesi di lasciare il Diavolo qualora arrivassero offerte allettanti. LEGGI ANCHE: Le parole in conferenza stampa di Yunus Musah