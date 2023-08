Milan, Musah: “Qui per diventare un giocatore di livello” | PM NEWS

+++ Conferenza LIVE: Milan, ecco Musah +++

Dal Giorgione al Milan : "Non l’avrei mai sognato. È una storia molto bella. Ho girato tanto dopo il Giorgione e ora sono tornato qui in Italia, al Milan, in un club con una storia molto grande".

Sul rapporto con spogliatoio e tecnico : "Ci sono giocatori con tanto talento qui, è un privilegio allenarmi con loro. Prenderò questa opportunità per migliorare come giocatore. Sono pronto a lavorare ogni giorno".

Sulla sua infanzia in Italia : "Bei ricordi, giocavamo un sacco a calcio, facevamo i tornei. Era bellissimo in Italia e a Castelfranco".

Su Pioli : "Sto parlando con il Mister per capire come potermi inserire meglio nel gruppo, cosa fare in campo".

Sugli obiettivi : "Ho voglia di aiutare la squadra, il Milan sta crescendo negli ultimi anni e venire qui è, per me, un'opportunità unica".

Sul modello di riferimento : "Mi piaceva tanto Yaya Toure, era un riferimento per me. A volte continuo a guardare i suoi video, mi piaceva come giocava, un mix di tutto".

Oggi, venerdì 11 agosto 2023, il Milan di Stefano Pioli presenta, in conferenza stampa a Milanello, uno dei suoi nuovi acquisti. Si tratta del centrocampista statunitense Yunus Musah, classe 2002, prelevato per circa 20 milioni di euro + bonus dopo l'esperienza al Valencia e messo sotto contratto fino al 30 giugno 2028. Restate con noi, dunque, per il LIVE testuale della conferenza di Musah: non perdetevi neanche una sua dichiarazione, in diretta! LEGGI ANCHE: Calciomercato - Dal Belgio. "Il Milan la priorità di Taremi"