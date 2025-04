Milan, presentata la prima ‘Women’s Collection’: il comunicato

Valerio Rocchetti, E-commerce, Retail and Merchandising Director di AC Milan, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di presentare la nostra prima collezione pensata e realizzata per il pubblico femminile. Questo lancio rappresenta una nuova tappa del percorso di evoluzione del mondo retail rossonero che, negli ultimi anni, ha intrapreso una trasformazione importante. La nuova capsule collection non solo arricchisce l'offerta del nostro brand, ma si inserisce perfettamente in una strategia mirata a consolidare ulteriormente il posizionamento del Milan a livello globale. Con questa collezione vogliamo offrire alla nostra fanbase femminile una linea di prodotti che celebra la loro appartenenza a una realtà che è simbolo di eccellenza, tradizione e modernità".