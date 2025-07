Tra esperienze esclusive, eventi ufficiali del Club, storytelling digitale e i pop-up store, AC Milan trasformerà Singapore, Hong Kong e Perth in vivaci vetrine dello spirito rossonero. Tra le attività aperte al pubblico:

Meet & Greet esclusivi con i giocatori, organizzati da PUMA

22 luglio (pomeriggio): Weston Corp, 313@Somerset, Singapore

25 luglio (pomeriggio): PUMA Store, Kai Tak Mall, Hong Kong

Open Training Sessions

25 luglio – Hong Kong Stadium, Hong Kong, ore 19:30 (ora locale)

30 luglio – HBF Park, Perth, ore 18:00 (ora locale)

Fan Zone con le Legend rossonere, Alexandre Pato e Serginho

23 luglio – Fan Zone al National Stadium, Singapore, ore 16:30 (ora locale)

26 luglio – Fan Village presso il Dining Cove, Kai Tak Sports Park, Hong Kong, ore 16:30 (ora locale)

Inoltre, i tifosi avranno la possibilità di acquistare esperienze esclusive per vivere da protagonisti il mondo rossonero: cene private con le Legend del Club, accessi dietro le quinte e momenti indimenticabili con la squadra. Le esperienze saranno acquistabili qui per Singapore e qui per Hong Kong.

La tournée includerà anche una serie di iniziative pensate per coinvolgere le nuove generazioni, con attività dedicate in ognuna delle tre città che verranno visitate. Un impegno confermato anche dall’apertura della nuova Milan Academy a Hong Kong, simbolo dell’ambizione del Club di formare i talenti del futuro e generare un impatto reale nelle comunità locali. Queste iniziative mirano a promuovere una cultura sportiva sana e percorsi di crescita significativi per i giovani, rafforzando il ruolo di AC Milan come istituzione sociale e culturale a livello globale.

Con oltre 300 milioni di tifosi nella regione Asia-Pacifico, AC Milan è il Club italiano più seguito e uno dei brand calcistici in più rapida crescita nell’area. La tournée rappresenta anche un’opportunità strategica per rafforzare le relazioni con stakeholder locali e Partner globali come Emirates, PUMA, BMW, KONAMI e Snaifun, sostenendo al contempo la crescita commerciale e il posizionamento internazionale del brand rossonero.

I tifosi di tutto il mondo potranno seguire la tournée attraverso i canali digitali ufficiali di AC Milan, con contenuti esclusivi e dietro le quinte pubblicati sui social del Club.